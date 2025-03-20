Праздник Новруз может стать государственным в Турции

Парламентарии Великого национального собрания Турции вскоре рассмотрят новый законопроект о празднике Новруз, который может стать официальным праздничным днем в стране: депутаты намерены включить 21 марта в закон о праздниках.

В Великое национальное собрание (парламент) Турции сегодня поступил законопроект об объявлении 21 марта, дня весеннего равноденствия и праздника Новруз, официальным нерабочим днем.

Инициатором законопроекта стал депутат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) от Стамбула Серкан Байрам, сообщает АЗЕРТАДЖ.

"В этот день многие народы в мире, в том числе в тюркских государствах, широко отмечают праздник Новруз. Этот праздник олицетворяет новый день, возрождение природы. Новруз – это также символ единства и братства"

- Серкан Байрам

Решение – за турецкими парламентариями. Если они утвердят инициативу, то в законе "О национальных праздниках и нерабочих днях Турции" появится новое дополнение, гласящее: "21 марта – нерабочий день в связи с праздником Новруз".