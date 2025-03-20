Вестник Кавказа

Праздник Новруз может стать государственным в Турции

Праздник Новруз может стать государственным в Турции
© Фото: пресс-служба парламента Турции
Парламентарии Великого национального собрания Турции вскоре рассмотрят новый законопроект о празднике Новруз, который может стать официальным праздничным днем в стране: депутаты намерены включить 21 марта в закон о праздниках.

В Великое национальное собрание (парламент) Турции сегодня поступил законопроект об объявлении 21 марта, дня весеннего равноденствия и праздника Новруз, официальным нерабочим днем.

Инициатором законопроекта стал депутат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) от Стамбула Серкан Байрам, сообщает АЗЕРТАДЖ.

"В этот день многие народы в мире, в том числе в тюркских государствах, широко отмечают праздник Новруз. Этот праздник олицетворяет новый день, возрождение природы. Новруз – это также символ единства и братства"

- Серкан Байрам

Решение – за турецкими парламентариями. Если они утвердят инициативу, то в законе "О национальных праздниках и нерабочих днях Турции" появится новое дополнение, гласящее: "21 марта – нерабочий день в связи с праздником Новруз".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
870 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Песах 2025: какого числа, что за праздник, история, седер и маца, традиции и суть

Песах 2025: какого числа, что за праздник, история, седер и маца, традиции и суть

Макрон поздравил Эрдогана с Рамазаном

Макрон поздравил Эрдогана с Рамазаном

Президенты Турции и Узбекистана обсудили укрепление отношений

Президенты Турции и Узбекистана обсудили укрепление отношений

Какого числа Ураза-байрам 2025: все, что нужно знать перед главным праздником в исламе

Какого числа Ураза-байрам 2025: все, что нужно знать перед главным праздником в исламе

Эрдоган предложил сделать Новруз официальным праздником в Турции

Эрдоган предложил сделать Новруз официальным праздником в Турции

Зачем ехать в Грузию весной: чем заняться, куда сходить?

Зачем ехать в Грузию весной: чем заняться, куда сходить?

Генсек ООН поздравил мир с Наврузом

Генсек ООН поздравил мир с Наврузом

Отдых в Таиланде весной 2025: куда поехать в марте, апреле и мае?

Отдых в Таиланде весной 2025: куда поехать в марте, апреле и мае?

Премьер Израиля обратился к народу Ирана

Премьер Израиля обратился к народу Ирана

Работу высокогорного катка Медео продлили из-за Новруза

Работу высокогорного катка Медео продлили из-за Новруза

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы