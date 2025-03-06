Вестник Кавказа

Эрдоган предложил сделать Новруз официальным праздником в Турции

Новруз в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложением присвоить официальный статус празднику прихода весны и нового года Новруз.

Праздник Новруз может войти в число официальных в Турции – с таким предложением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Свою инициативу он озвучил на мероприятии, посвященном Новрузу. Оно состоялось в Анкаре.

По словам турецкого лидера, день 21 марта нужно сделать Праздником весны и братства в Турции. Соответствующий законопроект он обещал внести в парламент буквально в ближайшее время.

Кроме того, Эрдоган поздравил государства тюркского мира с праздником весны и нового года Новрузом.

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