С праздником Навруз 2025: что это такое и когда, поздравления и открытки

Навруз – это один из самых любимых праздников тюркских и иранских народов. Рассказываем, что это такое, чей это праздник и когда его отмечают. Представляем самые красивые открытки и поздравления с Наврузом 2025.

Навруз (он же Новруз, Наурыз, Нооруз) входит в число самых популярных праздников у тюркских и иранских народов. В переводе это слово означает "новый год", и действительно, Навруз, который приходится на время весеннего равноденствия, знаменует начало нового года и, соответственно, полное обновление природы и человека.

Что за праздник Навруз и когда его отмечают в 2025 году?

Навруз – наднациональный и надрелигиозный праздник. Вопреки распространенному заблуждению, это не мусульманский праздник, с религией он не связан. Однако своими корнями праздник уходит в зороастризм, распространенный в древности на северо-востоке Ирана. И по сей день стихия огня имеет особое значение в традициях празднования Навруза в разных странах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какого числа отмечают Навруз 2025? Навруз наступает с момента весеннего равноденствия. В 2025 году весеннее равноденствие и, соответственно, Навруз начнутся 20 марта в 12.01 мск. Впрочем, по резолюции Генассамблеи ООН, Международный день Навруз приходится на 21 марта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления с Наврузом

Чтобы поздравить с Наврузом, можно сказать:

Новруз байрамыныз мубарак олсун!

Это переводится так:

Пусть ваш праздник Навруза будет благословенным! Счастливого Новруза!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще одно поздравление звучит следующим образом:

Байрам гяльды, Новруз гяльды!

В переводе эта фраза означает:

Новруз наступил!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что пожелать на Навруз? Пожелания могут быть любыми, главное, чтобы они шли от чистого сердца.

Поздравляю с Наврузом! Желаю, чтобы новый год приносил вам только радость и счастье, чтобы в вашем доме царил мир, достаток и покой! Тепла, успеха и всяческого везения!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С Наврузом, с новым годом, с весенним равноденствием! Пусть в душе и в сердце царит весеннее настроение! Пусть свежий восточный ветер приносит только приятные перемены! Желаю счастья, успехов во всех делах и начинаниях!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вот и весна пришла – начался новый год! Поздравляю с праздником Навруз! Желаю самое главное тепла и света! Пусть ваши глаза всегда блестят от счастья, а на губах играет улыбка!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытки с Наврузом

Словесное поздравление можно дополнить красивой картинкой или фото. На таких открытках обычно изображаются символы Навруза – пророщенные зерна пшеницы сямяни, крашеные яйца и так далее. Подойдет и любое фото с весенними мотивами, например, такое, на котором запечатлены яркие весенние цветы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"