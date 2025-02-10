С праздником Навруз 2025: что это такое и когда, поздравления и открытки

Навруз (он же Новруз, Наурыз, Нооруз) входит в число самых популярных праздников у тюркских и иранских народов. В переводе это слово означает "новый год", и действительно, Навруз, который приходится на время весеннего равноденствия, знаменует начало нового года и, соответственно, полное обновление природы и человека.
Что за праздник Навруз и когда его отмечают в 2025 году?
Навруз – наднациональный и надрелигиозный праздник. Вопреки распространенному заблуждению, это не мусульманский праздник, с религией он не связан. Однако своими корнями праздник уходит в зороастризм, распространенный в древности на северо-востоке Ирана. И по сей день стихия огня имеет особое значение в традициях празднования Навруза в разных странах.
Какого числа отмечают Навруз 2025? Навруз наступает с момента весеннего равноденствия. В 2025 году весеннее равноденствие и, соответственно, Навруз начнутся 20 марта в 12.01 мск. Впрочем, по резолюции Генассамблеи ООН, Международный день Навруз приходится на 21 марта.
Поздравления с Наврузом
Чтобы поздравить с Наврузом, можно сказать:
Новруз байрамыныз мубарак олсун!
Это переводится так:
Пусть ваш праздник Навруза будет благословенным! Счастливого Новруза!
Еще одно поздравление звучит следующим образом:
Байрам гяльды, Новруз гяльды!
В переводе эта фраза означает:
Новруз наступил!
Что пожелать на Навруз? Пожелания могут быть любыми, главное, чтобы они шли от чистого сердца.
Поздравляю с Наврузом! Желаю, чтобы новый год приносил вам только радость и счастье, чтобы в вашем доме царил мир, достаток и покой! Тепла, успеха и всяческого везения!
С Наврузом, с новым годом, с весенним равноденствием! Пусть в душе и в сердце царит весеннее настроение! Пусть свежий восточный ветер приносит только приятные перемены! Желаю счастья, успехов во всех делах и начинаниях!
Вот и весна пришла – начался новый год! Поздравляю с праздником Навруз! Желаю самое главное тепла и света! Пусть ваши глаза всегда блестят от счастья, а на губах играет улыбка!
Открытки с Наврузом
Словесное поздравление можно дополнить красивой картинкой или фото. На таких открытках обычно изображаются символы Навруза – пророщенные зерна пшеницы сямяни, крашеные яйца и так далее. Подойдет и любое фото с весенними мотивами, например, такое, на котором запечатлены яркие весенние цветы.