Вестник Кавказа

Праздник Новруз отметили в Тбилиси

Праздник Новруз отметили в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль, посвященный празднику Новруз, состоялся сегодня в Тбилиси. Мероприятие было организовано при поддержке мэрии грузинской столицы и посольств ряда стран – Азербайджана, Ирана, Казахстана, Турции и Туркменистана.

Яркий фестиваль к празднику Новруз прошел в самом центре Тбилиси около серных бань в районе Абанотубани, сообщает корреспондент "Вестника Кавказа".

Его организовали при поддержке мэрии города и посольств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Турции и Туркменистана. Каждая из дипмиссий была представлена отдельной палаткой, в которой можно было продегустировать и затем приобрести блюда местной кухни.

Несмотря на то, что Тбилиси пришлось встречать праздник в дождливую погоду, вся улица была заполнена желающими отметить Новруз. Фестиваль посетил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев. Гостем фестиваля также стал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Ранее в своих социальных сетях он поздравил всех отмечающих Новруз Байрам.

"Этот прекрасный праздник весны стал частью многоэтнической культуры Грузии. Пусть это принесет позитивные изменения, обновление, мир и процветание!"

– Каха Каладзе

После послы и тбилисский мэр перешли под навес и продолжили наслаждаться праздником оттуда.

На сцене выступали музыкальные и танцевальные коллективы из Азербайджана, Грузии, Казахстана и других стран, где празднуют Новруз.

Напротив сцены расположилась палатка, где всем озябшим разливали бесплатный Азерчай из самовара и раздавали теплые лепешки.

Стоит отметить, что плохая погода не помешала всем насладиться весенним праздником и разнообразием культур.

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Праздник Новруз отметили в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Праздник Новруз отметили в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Праздник Новруз отметили в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Праздник Новруз отметили в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Праздник Новруз отметили в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Праздник Новруз отметили в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Праздник Новруз отметили в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Праздник Новруз отметили в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Праздник Новруз отметили в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Праздник Новруз отметили в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Праздник Новруз отметили в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Праздник Новруз отметили в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
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