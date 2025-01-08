Казахстан представит в ОПЕК+ свои планы по нефтедобыче

Казахстан намерен компенсировать переизбыток нефтедобычи до 1,85 млн баррелей в сутки – сегодня он предоставит новый, скорректированный план по дальнейшей добыче углеводородов в ОПЕК+.

Переизбыток нефти, добываемой в последнее время в Казахстане, вызвал обеспокоенность в руководстве ОПЕК+, потребовавшем у страны пересмотреть свои планы.

Казахстан сегодня вынесет на суд сообщества ОПЕК+, объединяющего государства, не входящие в ОПЕК, но сотрудничающие с этой организацией и между собой в некоторых вопросах добычи и экспорта нефти, свои откорректированные в сторону уменьшения планы по нефтедобыче, передает Sputnik Казахстан.

Казахстан увеличил добычу до 1,85 млн баррелей в сутки, что на 422 тыс баррелей в сутки больше оговоренного уровня, причем размер перепроизводства оказался самым крупным, подсчитали в ОПЕК.

Это сказалось на общей добыче углеводородов, помешавшей выполнить план по сокращению добычи – страны соглашения ОПЕК+ добывали на 40 тыс баррелей в сутки больше оговоренного ранее.

Напомним, ранее мы писали о том, что Казахстан не выполнил требований ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, и теперь казахстанским нефтяникам до июня 2026 года предстоит значительно уменьшить добычу углеводородов. Несмотря на то, что ОПЕК+ снизила добычу нефти в январе 2025 года больше запланированного на 253 тыс баррелей в сутки, Казахстан опять добыл нефти больше, чем обещал ее руководству.