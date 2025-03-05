Российские энергетики приведут в порядок ЛЭП в СКФО

Специалистам северокавказского подразделения ПАО "Россети", крупнейшей российской энергетической компании, предстоит серьезная работа – до конца текущего 2025 года привести в порядок 3,8 тысяч километров ЛЭП региона.

Энергетики "Россети Северный Кавказ", одного из подразделений крупнейшей российской энергетической компании "Россетти", к осенне-зимнему периоду пиковых нагрузок подготовят в регионе 1,1 тыс км ЛЭП высокого класса напряжения (35-110 кВ) и свыше 2,7 тыс км линий 0,4-10 кВ, говорится в сообщении на сайте филиала компании.

Самая большая работа предстоит энергетикам в Дагестане, самом нестабильном в плане энергоснабжения регионе – им предстоит привести в порядок более 1,4 тыс км ЛЭП, примерно такое количество ЛЭП будет обслужено и на Ставрополье, говорится в сообщении.

В остальных регионах округа объем планируемых работ гораздо меньше – так, в Кабардино-Балкарии энергетики отремонтируют 277 км воздушных линий электропередачи, в Северной Осетии - 234 км ЛЭП, в Карачаево-Черкесии – 229 км, в Чечне - 222 км, а в Ингушетии - 66 км линий.

Все работы будут проводиться в соответствии с Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергообъектов: специалисты заменят ветхие провода, дефектные опоры, поврежденные и устаревшие изоляторы, а также установят новые птицезащитные устройства, сообщили в компании.

Напомним, ПАО "Россети Северный Кавказ" и его управляемые компании снабжают электроэнергией территорию общей площадью 170,4 тыс кв км с населением 10,3 млн человек, в ведении компании находятся 32747 подстанций мощностью 19289 МВт и 141519 км ЛЭП.