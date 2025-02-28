В мае из России начнут летать чартеры во Вьетнам

Крупный российский туроператор FUN&SUN запустил чартеры на вьетнамский курорт Нячанг из Москвы и еще трех крупных городов России, программа будет действовать с мая по октябрь.

Российский туроператор FUN&SUN запустил чартеры во Вьетнам из Москвы и еще трех крупных городов, сообщили в пресс-службе компании.

"Летняя чартерная программа Fun&Sun на популярный вьетнамский курорт Нячанг стартует в мае и завершится в октябре. Отправиться в Нячанг можно будет из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Красноярска"

- пресс-служба FUN&SUN

Обеспечение чартерных перевозок взяла на себя российская авиакомпания Red Wings, которая будет летать на курорт из четырех российских городов дважды в неделю, передает РИА Новости.

Первый чартерный авиарейс будет выполнен из аэропорта Казахи – самолет поднимется в воздух и возьмет курс на вьетнамский курорт 10 мая. Из столичного аэропорта "Домодедово" первый чартер отправится 14 мая, из Красноярска - 16 мая, из Екатеринбурга 20 мая.

Виза для въезда во Вьетнам на срок до 45 дней российским путешественникам не требуется, напомнили в пресс-службе туроператора.