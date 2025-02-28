Вестник Кавказа

В мае из России начнут летать чартеры во Вьетнам

Иллюминатор в салоне самолета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупный российский туроператор FUN&SUN запустил чартеры на вьетнамский курорт Нячанг из Москвы и еще трех крупных городов России, программа будет действовать с мая по октябрь.

Российский туроператор FUN&SUN запустил чартеры во Вьетнам из Москвы и еще трех крупных городов, сообщили в пресс-службе компании.

"Летняя чартерная программа Fun&Sun на популярный вьетнамский курорт Нячанг стартует в мае и завершится в октябре. Отправиться в Нячанг можно будет из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Красноярска"

- пресс-служба FUN&SUN

Обеспечение чартерных перевозок взяла на себя российская авиакомпания Red Wings, которая будет летать на курорт из четырех российских городов дважды в неделю, передает РИА Новости.

Первый чартерный авиарейс будет выполнен из аэропорта Казахи – самолет поднимется в воздух и возьмет курс на вьетнамский курорт 10 мая. Из столичного аэропорта "Домодедово" первый чартер отправится 14 мая, из Красноярска - 16 мая, из Екатеринбурга 20 мая.

Виза для въезда во Вьетнам на срок до 45 дней российским путешественникам не требуется, напомнили в пресс-службе туроператора.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1255 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Российские туристы могут променять Турцию на Грецию

Российские туристы могут променять Турцию на Грецию

Турпоток в заповедники Азербайджана вырос на 70% в начале года

Турпоток в заповедники Азербайджана вырос на 70% в начале года

Абхазия в мае 2025: стоит ли ехать на отдых?

Абхазия в мае 2025: стоит ли ехать на отдых?

Казахстан и Словения будут развивать взаимный туризм

Казахстан и Словения будут развивать взаимный туризм

Когда лучше ехать в Египет: как подобрать сезон для отдыха?

Когда лучше ехать в Египет: как подобрать сезон для отдыха?

Армения, Грузия и Казахстан вошли в десятку самых бюджетных стран для туризма

Армения, Грузия и Казахстан вошли в десятку самых бюджетных стран для туризма

Названы самые востребованные зарубежные направления на майские праздники 2025

Названы самые востребованные зарубежные направления на майские праздники 2025

Куда поехать в Турции: самые интересные маршруты 2025 года

Куда поехать в Турции: самые интересные маршруты 2025 года

Турция и Узбекистан привлекут по миллиону туристов в каждую страну

Турция и Узбекистан привлекут по миллиону туристов в каждую страну

Акулы погубили выпускника истфака МГУ у берегов Филиппин

Акулы погубили выпускника истфака МГУ у берегов Филиппин

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы