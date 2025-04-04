Вестник Кавказа

Спрос на летний отдых существенно растет в Абхазии

Спрос на летний отдых существенно растет в Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россияне бронируют летний отдых в Абхазии гораздо более активно, чем в прошлом году, сообщают туроператоры. Названы и причины, по которым многие россияне предпочитают Абхазию Адлеру и Сочи.

Отдых в Абхазии летом 2025 года пользуется повышенным спросом в России, соответствующие данные привели в Российском союзе туриндустрии.

"Спрос на летние туры в Абхазию в этом году вырос на 15% относительно аналогичных дат прошлого года"

– коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах

По ее словам, наиболее экономичным будет отдых в Гудауте. Тем, кто стремится к развлечениям и намерен провести отпуск максимально активно, стоит предпочесть Гагру. Туристам, которым нужны тишина и спокойствие, рекомендована Пицунда.

Как сообщила глава PR группы компаний "Слетать.ру" Анжелика Михновец, Абхазия уже попала в пятерку самых популярных у россиян направлений на лето 2025. Первое место в рейтинге занимает Россия – внутренний туризм предпочли почти половина будущих отдыхающих, на второй строчке Турция с показателем более 27%. Замыкает первую тройку Египет (почти 7%). Четвертое место у Абхазии с 5,4% от общего объема продаж.

Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин добавил, что в то время, пока Абхазия наращивает спрос, курорты Кубани теряют его, пока на 4-5%. Глава компании уточнил, что отдых в Абхазии обойдется на 10% дешевле, чем в Сочи и Адлере. Кроме того, отдых в Абхазии – природный, пляжи там просторные и поэтому малолюдные. Проживание в сутки обойдется в 4-4,5 тыс рублей, на дорогу до Адлера надо будет потратить еще около 20 тыс рублей, так что в итоге один человек сможет отдохнуть за 60-65 тыс рублей, что вполне бюджетно.

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