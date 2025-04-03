Разрешение на полеты в Абхазию получили две российские авиакомпании

Росавиация разрешила полеты в аэропорт Сухума двум российским авиакомпаниям - iFly и Nordstar. Их самолеты будут летать из Москвы и Красноярска.

Два российских авиаперевозчика iFly и Nordstar добились разрешения на выполнение рейсов в Сухум, следует из документации Росавиации.

Самолеты компании iFly будут летать между Москвой и Абхазией. Им разрешили выполнять до 14 рейсов в неделю. Авиаперевозчик Nordstar будет осуществлять рейсы трижды в неделю из Красноярска.

Аэропорт Сухума

Открытие Сухумского аэропорта и запуск прямого авиасообщения между Россией и Абхазией запланированы на 1 мая 2025 года. Сегодня авиагавань уже готова к сертификации: сотрудники Минэнерго республики провели все необходимые технические работы и тесты оборудования. Сотрудниками аэропорта станут свыше 300 человек.

Будущий запуск аэропорта Сухума вызвал резкое повышение спроса на отдых в Абхазии у российских туристов: страна вошла в пятерку самых популярных туристических направлений.