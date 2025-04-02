"Грузинская мечта" пустит оппозицию на выборы

Правящая партия "Грузинская мечта" даст возможность оппозиции, в том числе основанной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение", принять участие в выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся в октябре.

"Единое национальное движение" и другие оппозиционные партии смогут выставить своих кандидатов на муниципальные выборы, которые назначены в октябре, рассказал исполнительный секретарь правящей "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

По его словам, власти Грузии подадут иск о запрете так называемого "коллективного Нацдвижения" только после этих выборов, таким образом избегнув обвинений в устранении соперников.

"Мы готовы к тому, чтобы на этих выборах в органы местного самоуправления грузинский народ дал достойный ответ партиям-агентам и мы победили"

– Мдинарадзе

Он уточнил, что затем "Мечта" подаст иск в Конституционный суд, приведя в нем все необходимые факты, на основании которых "коллективное Нацдвижение" должно быть запрещено. Политик уточнил, что подать его планируется до следующего года.