Вестник Кавказа

"Грузинская мечта" уверена в юбилейной победе на муниципальных выборах

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Победа над оппозицией на местных выборах в Грузии может стать юбилейной для правящей "Грузинской мечты". С таким заявлением выступил премьер-министр страны Кобахидзе.

Правящей партии "Грузинская мечта" было бы интересно в очередной раз победить оппозицию во всех 64 муниципалитетах, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Выборы связаны с определенным азартом, и нам было бы интересно еще раз победить все эти оппозиционные партии в 64 муниципалитетах. К тому же это будет наша 10-я юбилейная победа над коллективным "Нацдвижением"

- Ираклий Кобахидзе

Выборы в органы местного самоуправления состоятся 4 октября 2025 года. Все четыре оппозиционные партии отказались от участия в них. "Грузинская мечта" объяснила их решение страхом из-за низкого рейтинга и отсутствия избирателей.

Также в правящей партии считают, что будущие муниципальные выборы станут решающими для оппозиции, так как после них радикальные силы могу и вовсе исчезнуть.

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