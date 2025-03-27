Владикавказ обновит аэропорт для повышения туристической привлекательности

Старое здание аэропорта в столице Северной Осетии начали реконструировать, рассказал глава республики Сергей Меняйло.
"Началась реконструкция старого здания аэропорта "Владикавказ". Здесь появится международный терминал, который увеличит пропускную способность на международных направлениях до 160 пассажиров в час"
- Сергей Меняйло
Сегодня завершено создание проекта перестройки здания авиагавани и подписан договор с подрядчиком.
Обновление аэропорта необходимо из-за роста потока пассажиров в Северную Осетию: в 2024 году он обслужил на 23 тыс человек больше в сравнении с предыдущим годом. Наибольшей востребованностью внутри страны пользовались Москва и Санкт-Петербург, за рубеж чаще всего отправлялись в Турцию.
"Реконструкция аэропорта станет важным шагом в развитии инфраструктуры и укреплении позиций Северной Осетии как привлекательного туристического и делового направления"
- Сергей Меняйло