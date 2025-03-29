Горнолыжный курорт «Мамисон» в Северной Осетии: что делать, если не кататься?

Новый курорт в Северной Осетии стал точкой притяжения для любителей экстрима и дикой природы. Кроме горнолыжных склонов здесь есть другие туристические локации.

В середине марта в Северной Осетии состоялась техническое открытие горнолыжного курорта «Мамисон». По словам создателей, у курорта есть все возможности стать всесезонным. Его строительство продолжалось в течение трех лет.

Сейчас сюда можно приезжать, как зимой, чтобы покататься на лыжах, так и летом, чтобы увидеть живописное Мамисонское ущелье. На данный момент это самый молодой курорт на территории России.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится курорт «Мамисон»

Горнолыжный курорт «Мамисон» находится в Алагирском районе Северной Осетии в 100 км от Владикавказа. Новая туристическая локация расположена в одном из красивейших мест республики – Мамисонском ущелье. Раньше через него проходила военно-осетинская дорога, которая связывала Северный Кавказ и Закавказье. Расположение над уровнем моря – 2900 метров.

До недавнего времени считалось, что Мамисонское ущелье одно из самых труднодоступных в республике. Сейчас сюда приезжают туристы со всей России, чтобы окунуться в атмосферу нового курорта.

Вдоль ущелья протекают две реки Мамихдон и Земегон.

В древние времена через Мамисонское ущелье проходил торговый путь, который назывался «Царским».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться на курорт «Мамисон»

Ежедневно из Москвы и Санкт-Петербурге в столицу Северной Осетии летают прямые рейсы. Из Владикавказа на курорт «Мамисон» можно добраться на личном транспорте, такси или автобусе. Рассмотрим подробнее каждый вариант.

На автомобиле

На машине к Мамисонскому ущелью удобнее всего добираться из Владикавказа. Для начала нужно выехать на трассу А-164 – Транскавказская магистраль. В 60 км от курорта находится село Верхний Бирагзанг. По этой же дороге можно подъехать к еще одной горнолыжной локации «Цей». Далее необходимо добраться к плотине Зарамагской ГЭС. По указательным знакам нужно ехать в сторону Зарамага и Лисри. За ним расположилось село Камсхо, за которым и находится курорт.

Курорт оборудовали платной парковкой на 460 мест, которая не охраняется. Стоимость в сутки 200 рублей за машиноместо.

Стоимость такси от столицы республики до курорта обойдется порядка 3500 рублей. Такой способ передвижения вызовет сложности с обратной дорогой. Найти такси на курорте будет почти невозможно. Дорога займет около двух часов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На автобусе

С недавнего времени добраться на курорт можно на маршрутном автобусе. С начала апреля 2025 года из Владикавказа начал ходить общественный транспорт.

Новый автобусный маршрут номер 129 «Владикавказ – ВТРК «Мамисон» отправляется с четверга по воскресенье: в 8:00 — от Осетинского театра на проспекте Коста, и в 10:30 — от железнодорожного вокзала. Обратно можно добраться из «Мамисона» в 16:00 и в 17:00. Проезд в одну сторону стоит 200 рублей.

Время в пути составит порядка двух часов. Сейчас по маршруту ходят два автобуса малого класса, которые были доставлены в республику по программе «Безопасные качественные дороги».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где остановиться на курорте «Мамисон»

Сейчас на курорте есть возможность остановиться в глэмпингах или гостиничном комплексе.

Глэмпинг представляет собой футуристические домики, в которых есть все условия для проживания. Каждый из глэмпингов рассчитан на четырех человек. Стоимость проживания от 14800 рублей.

Эко-деревня «Байрай» находится в шаговой доступности от подъемников курорта. Всего здесь 17 гостевых домиков, где могут разместиться сразу четыре человека. Есть мангальная зона, внутри кухня, гостевая зона, спальня, душ, туалет и отдленое место для сушки одежды.

Также можно остановиться в гостиницах в Цейском ущелье или поселке Мизур. Также есть вариант арендовать апартаменты во Владикавказе и приезжать на курорт, чтобы прогуляться.

© Фото: телеграм-канал курорта "Мамисон"

Чем заняться на курорте «Мамисон»

Канатные дороги

Для любителей красивых видов стоит прокатиться на канатных дорогах. Сейчас на курорте запущены в работу две: М-1 и М-2.

Первая канатная дорога гондольного типа. Время катания составит 11 минут.

Вторая дорога кресельного типа, рассчитанная на 6 мест. Самая высокая точка канаток – 2950 метров. Отсюда открывается удивительный вид на горы Мамисонского ущелья.

Прогулочный билет на подъем и спуск стоит 1500 рублей для взрослых и 900 рублей для детей.

Рестораны

Около нижней станции канатной дороги расположены точки общественного питания, где можно перекусить сэндвичами и выпить горячий чай.

За сытным обедом стоит отправиться в кафе с панорамными окнами, которое расположено в километре от основной площади курорта. Кухня здесь в основном осетинская. С 8 утра здесь можно позавтракать.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Также можно отправиться в один из ресторанов, которые расположены в соседнем Цейском ущелье.

Святилища и древние города

Прямо на территории центральной площади курорта расположено святилище – останки древней церкви, которая была возведена в 7-9 веках.

Чтобы посмотреть еще одно удивительное место, нужно преодолеть около двух километров. Здесь расположилось заброшенное поселение Лисри, которое было построено в 16-18 веках.

Средневековые постройки представляют собой родовые и боевые башни, выполненные в стиле осетинской архитектуре. Именно здесь можно изучать, как раньше строили здания. Узкие улочки и заброшенные постройки переносят туристов на несколько веков назад.

© Фото: телеграм-канал курорта "Мамисон"

В былые времена Лисри украшали 14 боевых башен6 которые сейчас находятся в полуразрушенном состоянии. Они уникальны своей каменной кладкой.

На окраине заброшенного города располагается еще одно святилище «Мидгау Дзуар» - башня, которая предназначалась для проведения ритуалов. Предположительно она была построена в бронзовом веке.

Также здесь можно посетить храм Успения Пресвятой Богородицы, который предположительно могли возвести в конце 19 века.

Сейчас строительство курорта продолжается. На его территории планируется создать парк развлечений с веревочным городом, тюбинг, пейнтбол и зиплайн, также новые канатки, рестораны и места для размещения гостей.