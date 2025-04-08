Странам-кандидатам на членство в ЕС запретили посещать Москву на 9 мая

В ЕС предупредили кандидатов на вступление в ЕС, что им не стоит посещать Москву на 9 мая. В противном случае их ждут последствия.

Стран-кандидатов на вступление в Евросоюз ждут последствия, если их представители приедут в Москву на 9 мая. Об этом заявила глава европейской дипломатии.

При этом Кая Каллас не стала уточнять, какие именно последствия ждут тех, кто все-таки отправится в Россию и посетит парад Победы.

Согласно предварительным данным, в Евросоюзе четко дали понять, что странам-кандидатам на вступление в союз не следует участвовать в праздничных мероприятиях в Москве. В ЕС отмечают, что это "не соответствует ценностям Евросоюза".

На сегодняшний день статусом кандидата обладают чуть менее десяти стран. В частности, в их число входят Грузия, Турция , Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина.