ROKETSAN наращивает выпуск оборонной продукции

Турецкая оборонная компания ROKETSAN уже до конца текущего 2025 года планирует нарастить выпуск продукции на 50%, а число стран-заказчиков с 40 до 50, рассказал генеральный директор компании Мурат Икинджи.

Турецкая компания ROKETSAN, производящая средства обороны, наращивает рост производства продукции для нужд армии и экспорта и до конца текущего 2025 года намерена увеличить его на 50%, рассказал генеральный директор компании Мурат Икинджи.

"Сейчас мы экспортируем продукцию почти в 40 стран, и в ближайшее время стремимся увеличить их число до 50"

- Мурат Икинджи

Глава компании напомнил, что экспорт оборонной продукции Турции в 2024 году превысил $7 млрд, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Компания успешно завершила минувший 2024 год по объемам экспорта и хорошо начала 2025 год, показав в первом квартале текущего года быстрый рост. Следующая цель – достичь оборонного экспорта страны на уровне $10 млрд, и добиться этого в максимально короткие сроки, и ROKETSAN внесет в это свой посильный вклад, завершив этот год с ростом примерно на 50% как по обороту, так и по объемам экспорта, подчеркнул генеральный директор.

Roketsan продолжает производство как для нужд вооруженных сил страны, так и для экспорта: противотанковые комплексы компании, боеприпасы для БПЛА, противокорабельные ракеты, системы Sungur, Karaok, крылатые ракеты, выпускаемые компанией, пользуется спросом в многих странах мира, добавил Мурат Икинджи.