Азербайджан и Турция намерены расширить сотрудничество в сфере оборонпрома

В Азербайджане находятся с визитом руководители турецких компаний, которые составляют основу оборонпрома республики. В ходе поездки они провели встречу с главой Минобороны и президентом Азербайджана.

Во вторник, 2 апреля, делегация Турции, возглавляемая руководителем комитета оборонной промышленности администрации президента, провела в Баку встречи с главой Минобороны и президентом Азербайджана.

Помимо Халюка Гергюна, в состав делегации также вошли гендиректоры компаний ASELSAN, ASFAT, HAVELSAN, REPKON, ROKETSAN, TUSAS и другие.

Переговоры с главой Минобороны

В ходе встречи Закир Гасанов в первую очередь указал на значимость подобных встреч в контексте расширения сотрудничества.

Глава ведомства также заявил, что производственные проекты, которые совместно реализуются Баку и Анкарой, еще больше укрепят обороноспособность двух армий.

В свою очередь, Халюк Гергюн подчеркнул, что на развитии азербайджано-турецких связей благотворно сказываются искренние отношения лидеров стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева.

Центральными темами встречи, на которой также присутствовал посол Турции Джахит Багчи, стали вопросы развития сотрудничества в военнойго и военно-технической сферах.

Встреча с президентом

Также члены турецкой делегации провели сегодня встречу с президентом страны Ильхамом Алиевым.

На переговорах был отмечен текущий уровень развития двусторонних союзнических отношений, включая сотрудничество в оборонпроме и военной сфере.

Азербайджанский лидер отметил, что качество продукции военно-промышленного комплекса Турции хорошо известно всему миру. Он добавил, что Азербайджан в настоящее время делает шаги, направленные на развитие своего оборонпрома.

В свою очередь, Халюк Гергюн акцентировал внимание на том, что посещает Баку с руководителями влиятельных компаний, которые составляют основу оборонпрома Турции.

Он также рассказал главе азербайджанского государства о том, что в рамках визита представители турецких компаний и азербайджанские предприятия оформили меморандумы о взаимопонимании, которые касаются совместной деятельности по целому ряду направлений.