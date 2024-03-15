Эрдоган нацелился на более тесное сотрудничество с Азербайджаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Наврузом. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте президента АР.
В частности, в своем письме Эрдоган заявил о желании укреплять отношения с Азербайджаном.
"Выражая стремление укреплять и развивать отношения между нашими странами и еще теснее сотрудничать на пути совместного достижения наших общих целей, желаю вашему превосходительству, дружественному и братскому азербайджанскому народу здоровья, счастья и процветания"
– президент Турции
Он также выразил надежду на то, что нынешний год станет для Анкары и Баку годом новых возможностей и успехов.
Напомним, праздник Новруз наступил 21 марта, однако некоторые страны, следуя солнечному календарю, начали отмечать приход долгожданной весны на день раньше.