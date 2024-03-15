Эрдоган нацелился на более тесное сотрудничество с Азербайджаном

Президент Турции рассчитывает, что связи с Азербайджаном станут еще более тесными. Об этом он сообщил лидеру АР, поздравляя его с праздником Новруз.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Наврузом. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте президента АР.

В частности, в своем письме Эрдоган заявил о желании укреплять отношения с Азербайджаном.

"Выражая стремление укреплять и развивать отношения между нашими странами и еще теснее сотрудничать на пути совместного достижения наших общих целей, желаю вашему превосходительству, дружественному и братскому азербайджанскому народу здоровья, счастья и процветания" – президент Турции

Он также выразил надежду на то, что нынешний год станет для Анкары и Баку годом новых возможностей и успехов.

Напомним, праздник Новруз наступил 21 марта, однако некоторые страны, следуя солнечному календарю, начали отмечать приход долгожданной весны на день раньше.