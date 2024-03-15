Вестник Кавказа

Азербайджан, Турция и Грузия подписали Бакинскую декларацию

Азербайджан, Турция и Грузия подписали Бакинскую декларацию
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии заключили декларацию, в которой говорится об укреплении связей между странами, их суверенитете и развитии транспортных коридоров.

Министра иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии в ходе трехсторонней встречи заключили декларацию, в которой выразили взаимное доверие и обязались развивать и укреплять связи между странами.

В документе отмечена важность территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и Грузии.

Также в декларации сказано, что стороны будут поддерживать отношения в рамках экономического, транспортного, энергетического, торгового, культурно-гуманитарного и сельскохозяйственного развития.

Уточняется, что в рамках декларации стороны подчеркивают важность развития Срединного коридора и экономических проектов, которые связывают три страны.

В декларации также отмечено успешное трехстороннее сотрудничество и постоянные переговоры на высшем уровне во многих стратегических сферах.

Стороны обязались продолжать поддерживать взаимные контакты и проекты.

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