Азербайджан, Турция и Грузия подписали Бакинскую декларацию

Министра иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии в ходе трехсторонней встречи заключили декларацию, в которой выразили взаимное доверие и обязались развивать и укреплять связи между странами.
В документе отмечена важность территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и Грузии.
Также в декларации сказано, что стороны будут поддерживать отношения в рамках экономического, транспортного, энергетического, торгового, культурно-гуманитарного и сельскохозяйственного развития.
Уточняется, что в рамках декларации стороны подчеркивают важность развития Срединного коридора и экономических проектов, которые связывают три страны.
В декларации также отмечено успешное трехстороннее сотрудничество и постоянные переговоры на высшем уровне во многих стратегических сферах.
Стороны обязались продолжать поддерживать взаимные контакты и проекты.