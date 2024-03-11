Хакан Фидан: Азербайджан – самая сильная страна региона

Глава министерства иностранных дел Турции, который участвует в XI Глобальном Бакинском форуме, заявил, что Азербайджанская Республика является сильнейшей страной региона.

Азербайджанская Республика – является самым сильным государством на Южном Кавказе. Такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе своей речи на XI Глобальном Бакинском форуме, который проходит сейчас в столице АР.

Он также подчеркнул, что республика обеспечивает европейские страны энергетической безопасностью.

"Азербайджан играет очень важную роль на Южном Кавказе. Турция сотрудничает с Азербайджаном во многих сферах. Азербайджан также играет важную роль в энергетической безопасности Европы"

– Хакан Фидан

XI Глобальный Бакинский форум завершится 16 марта. В нем участвуют свыше 350 гостей из более чем 70 государств. Мероприятие посвящено обсуждению итогов COP28 и организация COP29.

Кроме этого, поднимаются вопросы миропорядка и становление глобальной и региональной стабильности.

Также обсуждаются проблемы климатических изменений и дефицита природных ресурсов.