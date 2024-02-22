Хакан Фидан прибыл в Азербайджан

Руководитель турецкого МИД начинает свой визит в Азербайджан. В рамках поездки он пообщается с азербайджанским и грузинским коллегами.

В четверг вечером глава МИД Турции Хакан Фидан прилетел в Азербайджан. Соответствующую информацию подтвердили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

В рамках поездки он поучаствует в трехсторонней встрече с коллегами из Азербайджана и Грузии.

Она пройдет в пятницу и будет посвящена вопросам, связанным с последними глобальными событиями в рамках регионального сотрудничества.