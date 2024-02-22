Вестник Кавказа

Хакан Фидан прибыл в Азербайджан

Глава МИД Турции Хакан Фидан
© Фото: сайт министерства иностранных дел
Руководитель турецкого МИД начинает свой визит в Азербайджан. В рамках поездки он пообщается с азербайджанским и грузинским коллегами.

В четверг вечером глава МИД Турции Хакан Фидан прилетел в Азербайджан. Соответствующую информацию подтвердили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

В рамках поездки он поучаствует в трехсторонней встрече с коллегами из Азербайджана и Грузии.

Она пройдет в пятницу и будет посвящена вопросам, связанным с последними глобальными событиями в рамках регионального сотрудничества.

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