Вся система ООН нуждается в реформировании, считает глава МИД Турции. По его словам, она должна быть более демократической.

Глава МИД Турции призвал реформировать всю систему ООН. Об этом Хакан Фидан заявил в ходе своего выступления на встрече глав МИД стран G20 в Рио-де-Жанейро.

По данным телеканала TRT Haber, который ссылается на источники в дипломатических кругах, турецкий министр указал на то, что Совбез ООН не способен урегулировать глобальные кризисы. В качестве примера Фидан привел ситуацию в секторе Газа.

По мнению главы МИД, нужно создать более демократическую и подотчетную систему ООН, которая была бы основана на международном праве.