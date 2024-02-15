Вестник Кавказа

Лавров и Фидан обсудили Южный Кавказ и энергетические проекты

Встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана в Рио-де-Жанейро
© Фото: сайт министерства иностранных дел России
Глава МИД России провел сегодня встречу с турецким коллегой. В ходе беседы стороны обсудили экономическое сотрудничество и последние события на Ближнем Востоке и Южном Кавказе.

В четверг, 22 февраля, в Рио-де-Жанейро прошла встреча глав МИД России и Турции. Об этом сказано в сообщении на сайте российского МИД.

Переговоры Сергея Лаврова и Хакана Фидана состоялись на полях заседания глав МИД стран "Большой двадцатки".

В ходе разговора затрагивались актуальные темы региональной и международной повестки. В частности, министры поговорили о ситуации на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и вокруг Украины.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере и реализацию энергетических проектов.

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