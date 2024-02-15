Чем торгуют Россия и Турция

Россия в минувшем 2023 году импортировала в Турцию нефтепродукты, газ, нефть, железо и сталь, а экспортировала из страны цитрусовые и автозапчасти – таковы данные турецкой статистической службы.

Главными экспортными товарами в торговле Турции с Россией по итогам 2023 года стали цитрусовые, запчасти и прицепы, а импортировала она из РФ нефтепродукты, газ, нефть, железо и сталь, говорится в сведениях, опубликованных турецкой статслужбой.

Турция больше всего продавала России цитрусовые - объемы их поставок за год составили $426 млн. На втором месте по количеству - автозапчасти - объемы поставок которых достигли почти $404 млн. На третьем месте прицепы – из Турция поставила России на $275 млн, передает РИА Новости.

Поставлялись из Турции и нефтяные масла - почти на $227 млн, абрикосы, сливы и вишня – на $226 млн, и рыба – на $220 млн. Ну и, конечно, одежда – в сообщении приводится лишь женская, почти на $124 млн.

Что касается России, то страна продала Турции больше всего нефтепродуктов - почти на $11 млрд. Также Турция приобрела трубопроводного природного газа примерно на $7,6 млрд, еще $6,85 млрд страна потратила на другие нераскрытые в официальной статистике углеводороды.

Также Россия продавала Турции железо и сталь на $3,1 млрд, уголь - на $2,9 млрд, пшеницу на $2,4 млрд.

Товарооборот двух стран, согласно данным турецкой статслужбы, по итогам 2023 года снизился в 1,2 раза, до почти $57 млрд, $46 млрд из которых пришлись на экспорт России в Турцию, а $11 млрд - на экспорт Турции в РФ.