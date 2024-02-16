Вестник Кавказа

Азербайджан стал чемпионом Европы по борьбе в Братиславе

Азербайджан стал чемпионом Европы по борьбе в Братиславе
Азербайджанская сборная по греко-римской борьбе на чемпионате в Братиславе стала лучшей в командном зачете. Спортсмены завоевали шесть медалей, три из них золотые.

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе оказалась сильнейшей на чемпионате Европы, который прошел в городе Братислава в Словакии.

Борцы из Азербайджана на соревнованиях взяли шесть медалей: 3 золота, 1 серебро, 2 бронзы. Золотые медали завоевали Нихат Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг), серебряную - Эльдениз Азизли (55 кг), бронзовые награды получили Ульву Ганизаде (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).

 Сборная набрала 151 очко и заняла первое место в командном зачете. Азербайджанские борцы стали сильнейшей команды Европы.

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