Азербайджан стал чемпионом Европы по борьбе в Братиславе

Азербайджанская сборная по греко-римской борьбе на чемпионате в Братиславе стала лучшей в командном зачете. Спортсмены завоевали шесть медалей, три из них золотые.

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе оказалась сильнейшей на чемпионате Европы, который прошел в городе Братислава в Словакии.

Борцы из Азербайджана на соревнованиях взяли шесть медалей: 3 золота, 1 серебро, 2 бронзы. Золотые медали завоевали Нихат Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг), серебряную - Эльдениз Азизли (55 кг), бронзовые награды получили Ульву Ганизаде (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).

Сборная набрала 151 очко и заняла первое место в командном зачете. Азербайджанские борцы стали сильнейшей команды Европы.