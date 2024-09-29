Вестник Кавказа

Азербайджан и ООН обсудили аспекты сотрудничества

Азербайджан и ООН обсудили аспекты сотрудничества
© Фото: пресс-служба МИД Азербайджана
В Баку прошла встреча главы МИД Азербайджана и помощника генсека ООН. Стороны обсудили различные аспекты сотрудничества.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником генсека ООН по вопросам верховенства права и институтам безопасности Александром Зуевым.

Как сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили различные аспекты сотрудничества, а также ситуации в регионе и мире.

Они также затронули взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и организацией, участие Баку в деятельности ООН и вклад страны в миротворческие операции организации.

Байрамов и Зуев также с удовлетворением отметили хорошо налаженное сотрудничество со структурой по организации на высоком уровне 29-й климатической конференции (COP29).

Кроме того, стороны подчеркнули значение сотрудничества и поддержки в работе по разминированию и борьбе с минной опасностью, а также восстановлению освобожденных земель.

Помимо этого, министр и помощник генсека ООН обменялись мнениями по другим вопросам, которые представляют взаимный интерес.

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