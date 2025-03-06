В Таджикистане зафиксировано сильное землетрясение

В Таджикистане сегодня днем было зафиксировано землетрясение магнитудой 5, в результате которого повреждены 29 зданий и школа в двух районах страны, жертвой подземных толчков стал ребенок.

Таджикские сейсмологи сегодня зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 5 в Раштском районе страны – его эпицентр пришелся на этот район, однако пострадал и Таджикабадский район, сообщили в Комитете по ЧС республики.

Из районов поступают тревожные сведения – на этот момент известно, что в двух районах повреждены как минимум 29 домов и одна школа, обрушилась стена жилого дома, под завалами которой погиб трехлетний ребенок, эти сведения не окончательные, сообщает Sputnik Таджикистан.

На местах уже работают спасатели и члены комиссии по ликвидации последствий, также за основным толком было зафиксировано еще два афтершока, добавили в Комитете по ЧС Таджикистана.