Российские туристы могут променять Турцию на Грецию

Популярность Греции у обеспеченных туристов из России начала стремительно расти. По мнению туроператоров, она может заменить им отдых в Турции из-за появления рейса с пересадкой в Стамбуле и других факторов.

Часть обеспеченных россиян могут променять отдых в Турции на Грецию, так как оба направления стали иметь сопоставимые цены, рейсов в Грецию становится больше, и процедура получения шенгенской визы в страну стала проще, рассказали в РСТ.

"Восстановлению турпотока на направлении во многом способствует достаточно широкий ассортимент рейсов с одной пересадкой через Стамбул или ОАЭ, а также заявленные греческим перевозчиком Aegean Airlines на лето полеты из Стамбула в столицу острова Крит Ираклион"

- РСТ

До пандемии одним из самых популярных направлений у российских туристов был остров Крит в Греции, напомнил гендиректор компании "Пантеон" Анатолий Гаркушин. Их привлекали разнообразие отелей, широкая программа экскурсий и местное гостеприимство. По этим причинам, Гаркушин считает, что перелет через Стамбул с одной пересадкой обретет популярность у путешественников.

Россияне еще в 2024 году имели широкий выбор возможностей для полета в Грецию: туда летали турецкие, арабские и многие другие авиакомпании. На какие-то курорты можно было попасть с одной пересадкой в Бодруме, Ереване и Дубае.

По данным компании "Содис", спрос на туры в Грецию вырос на 30% в сравнении с показателями предыдущего года.

"Связываем это с запуском рейса Aegean Airlines из Стамбула в Ираклион. До этого на остров приходилось летать с двумя пересадками – из Москвы в Стамбул, далее – в Афины, оттуда – в Ираклион. Билеты на "Эгейские" уже выписываем"

- начальника отдела продаж "Содиса" Ирина Мануильская

Она отметила, что остров Крит отлично подходит для семейного отдыха в хорошем отеле. С ее слов, отдых на двоих на 10 дней с перелетом обойдется путешественникам в 600-700 тыс рублей.