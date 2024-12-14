Вестник Кавказа

Какой регион Турции лучше для отдыха: лучшие города и достопримечательности

Мария Уткина
Порт Бодрума
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Каждый из регионов Турции отличается климатом, культурой и достопримечательностями. От древних руин бывшего Константинополя до марсианских пейзажей Центральной Анатолии - разнообразие Турции поражает. Расскажем о географических регионах Турции, сколько их, чем они отличаются и что в них стоит увидеть.
Бодрум
© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Сколько регионов в Турции?

Турция разделена на семь географических регионов, каждый из которых предлагает туристам уникальный взгляд на природное и культурное наследие страны. Границы этих регионов были определены на Первом географическом конгрессе Турции в 1941 году. В административном плане страна разделена на 81 провинцию и 957 районов - это уже официальное деление, в то время как деление на регионы используется в географических и статистических целях, в том числе для экономических и демографических характеристик.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие в Турции регионы?

  • Мраморноморский регион (11 провинций): этот самый западный регион расположен на двух континентах. Климат здесь благоприятен для сельского хозяйства, но благодаря Стамбулу это также центр культурной и деловой жизни;
  • Эгейский регион (8 провинций): побережье Эгейского моря усеяно пляжами, оливковыми садами и древними руинами, что дает туристам возможность насладиться не только отдыхом, но и посетить множество исторических мест;
  • Средиземноморский регион (8 провинций): за безмятежным морским отдыхом обычно едут именно сюда, но помимо живописных пляжей здесь возвышаются покрытые лесом горные хребты с тропами для хайкинга;
  • Центральная Анатолия (13 провинций): степное сердце Турции, этот регион может показаться более суровым, но здесь также есть природные чудеса, например сказочные дымоходы, пещерные дома и подземные города Каппадокии;
  • Черноморский регион (18 провинций): известный своими пышными лесами и чайными плантациями регион с очаровательными прибрежными городами;
  • Восточная Анатолия (14 провинций): этот регион с более суровым климатом и пересеченной местностью известен стратовулканом Агрыдаг (Арарат) - самой высокой и наиболее значимой вершиной в турецком фольклоре;
  • Юго-Восточная Анатолия (9 провинций): граничащий с Сирией и Ираком регион хранит в себе месопотамское и не только наследие.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сравнение регионов Турции для отдыха: список и достопримечательности

Мраморноморский регион

Регион Мраморного моря - это не просто мост между континентами, но и оживленный центр с богатой историей, стратегическими водными путями и высоким уровнем экономической активности. Пролив Дарданеллы служит стратегическим проходом, соединяющим Эгейское море с Мраморным. Этот пролив был свидетелем наиболее драматических эпизодов Первой мировой войны. Мраморное море не только имеет решающее значение для судоходства, но и является излюбленным местом отдыха у самих турков.

  • Главные города региона: Стамбул, Бурса, Эдирне
Вид на Стамбул
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стамбул: путешествие по региону Мраморного моря неизбежно приведет в Стамбул - город, который находится сразу в Азии и Европе. Здесь Мраморное море встречается с Босфором, а линию горизонта определяют очертания знаменитой Айя-Софии и Голубой мечети.

Главные достопримечательности Стамбула: Айя-София, дворец Топкапы, площадь Султанахмет, пролив Босфор

Бурса: Дальше к югу от Стамбула, у Мраморного моря, находится зеленый город Бурса - первая столица Османской империи, известная ключевой ролью в торговле шелком. Природная красота Бурсы не сводится к прогулкам по городским паркам и термальным источникам, так как в популярном месте у любителей зимних видов спорта горе Улудаг расположен самый крупный на западе Турции горнолыжный курорт.

Вид Бурсы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главные достопримечательности Бурсы: мечеть Улу-Джами, Зеленая мечеть, мост Ырганды, гора Улудаг

Эгейский регион

Эгейский регион сочетает в себе древние памятники и потрясающие природные ландшафты. Береговую линию этого региона окаймляет сапфирово-синее Эгейское море, популярность которого у туристов в последние годы только растет. Путешествие по региону можно начать с набережной Измира, откуда открывается потрясающий вид на Эгейское море. За покупками можно отправиться на исторический базар Кемералты. За пляжным отдыхом стоит поехать в курортный город Кушадасы, откуда удобно добираться к руинам Эфеса. Этот античный город хранит в себе память тысячелетий. Путешествуя вдоль побережья важно не пропустить и другие исторические реликвии, такие как храм Аполлона в Дидиме и древний город Пергам.

  • Главные города региона: Измир, Мугла, Денизли

Климат в регионе средиземноморский, с жарким летом и мягкой, но влажной зимой. Туристов здесь привлекает богатое историческое наследие и современная инфраструктура. Центр региона Измир - это третий по численности населения город в Турции.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Средиземноморский регион

Средиземноморский регион Турции - это сочетание невероятных пляжей, древней истории и яркой культурной жизни. Здесь можно как понежиться на пляжах и искупаться в тайных бухтах, так "совершить путешествие во времени", посетив руины древних городов. Центр Средиземноморского региона, который часто называют "турецкой ривьерой" находится в Анталье. Этот оживленный мегаполис привлекает не только пляжами, аквапарками и шоппингом, но и богатым историческим наследием. Старый город Анталии (Калеичи) увлекает туристов на прогулку по узким мощеным улочкам, где старые османские дома соседствуют с бутик-отелями и ресторанами.

  • Главные города региона: Анталия, Адана, Мерсин

Но туристам в первую очередь может быть интересен Фетхие, рядом с которым находится знаменитый пляж Олюдениз с уникальной голубой лагуной - популярное место для полетов на параплане. Кроме того стоит съездить в Патара с одним из самых длинных песчаных пляжей в Турции, а также античными руинами города, где родился Николай Чудотворец. Между Кашем и Калканом, который подходит для спокойного семейного отдыха, находится самый красивый пляж страны - Капуташ.

© Фото: Jorge Franganillo/Creative Commons Attribution 2.0

Центральная Анатолия

Центральная Анатолия - это сердце Турции с уникальными ландшафтами и богатым историческим значением. Анкара - не только столица Турции, но и центр этого региона. Во время прогулки по городу туристы увидят как переплетается историческое наследие Анкары с современностью. В этом городе расположено множество правительственных зданий, иностранных посольств, университетов, музеев и значимых исторических объектов. Путешествие в этот регион не будет полным без посещения Каппадокии. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, известный природными скальными образованиями причудливой формы и рукотворными подземными городами. Вулканический ландшафт Каппадокии будто застыл во времени, но красочные воздушные шары, пролетающие над долинами, возвращают в реальность.

  • Главные города региона: Анкара, Конья, Кайсери

В Анкаре стоит посетить крепость Анкары Хисар, Музей анатолийских цивилизаций и Аныткабир (мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка). В Каппадокии чаще всего едут в Музей под открытым небом Гёреме, но подземные города Деринкую и Каймаклы не менее интересны.

© Фото: Sümeyye Ekici/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Черноморский регион

В Черноморском регионе Турции на первый план выходит поросшая соснами береговая линия с каменистыми бухтами. Здесь можно посетить "турецкие альпы", а также чайную и фундучные столицы Турции.

  • Главные города региона: Трабзон, Самсун, Ризе

Порт Трабзона служит воротами в восточную часть побережья Черного моря. На юго-востоке от древнего Трапезунда находится построенный на скале монастырь Панагия Сумела. Популярное место отдыха около Трабзона  - это озеро Узунгель. Еще одна визитная карточка Трабзона - это лесные орехи, поэтому домой можно увезти много вкусных сувениров, причем не только из Гиресуна. Ризе, расположенный восточнее Трабзона ближе к грузинской границе, менее популярен у туристов, но это красивый зеленый приморский город с крепостью, соседствующий с ярко-изумрудными чайными плантациями. Из Ризе стоит поехать в долину Фиртина просто погулять или заняться рафтингом.

© Фото: Herbert Frank from Wien (Vienna), AT/Creative Commons Attribution 2.0

Восточная Анатолия

В Восточной Анатолии туристы увидят самую высокую вершину Агрыдаг (Арарат) и крупнейшее озеро страны.

  • Главные города региона: Эрзурум, Ван, Карс

Эрзурум - ключевой город в регионе с исторической архитектурой эпохи сельджуков и османов. В городе стоит посетить медресе Чифте Минарели XIII века и три мавзолея Уч Кюмбетлер. Около города расположен один из лучших горнолыжных курортов страны Паландокен. Ближе к центру региона находится озеро Ван, самое большое в Турции. Воды Вана контрастируют с горным пейзажем, а на небольшом озере сохранился древний монастырь.

Юго-Восточная Анатолия

Регион Юго-Восточной Анатолии - это место с жарким и сухим климатом, но богатым культурным наследием, для тех, кого утомила туристическая часть Турции.

  • Главные города региона: Газиантеп, Диярбакыр, Шанлыурфа

В Газиантеп стоит побаловать себя знаменитой пахлавой, которую часто называют лучшей в Турции. В городе нужно увидеть Музей мозаики Зевгма, в котором хранятся хорошо сохранившиеся римские экземпляры. Еще один хороший музей с мозаикой есть в Шанлыурфе - религиозном центре Турции, который называют "городом пророков". Одно из самых значимых мест здесь - Балыклы-Гель (бассейн пророка Ибрахима). Из города можно съездить к Гебекли-Тепе и горе Немрут-Даг.

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