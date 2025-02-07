Когда ехать в Стамбул: погода и фестивали на каждый месяц

Улицы Стамбула редко бывают тихими: крупнейший город Турции продолжает привлекать толпы туристов каждый год, несмотря на рост цен. Расскажем, когда лучше ехать в Стамбул, когда лучше ехать ради экскурсионного отдыха, какие фестивали проводятся, когда цветут тюльпаны, когда в Стамбуле в 2025 году Рамадан и когда будут отмечать Ураза-Байрам и Курбан-Байрам.

Хотя для поездки в Стамбул не бывает неудачного времени, средиземноморский климат приносит влажную зиму и жаркое лето. Поэтому приятнее всего по улицам Стамбула гулять в межсезонье. Лучшее время для посещения Стамбула - это середина весны и осени, когда в городе царит приятная солнечная погода.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда лучше ехать в Стамбул на экскурсии?

Месяцы с марта по май и с сентября по ноябрь лучше всего подходят для осмотра достопримечательностей Стамбула и прогулок по окрестностям. В апреле расцветают тюльпаны, высаженные в парках по всему городу. Несмотря на большое количество мероприятий летом, именно в сентябре культурный календарь Стамбула заполняется на максимум. В октябре в Стамбуле приятная погода с более прохладными вечерами, до сих пор проводятся мероприятия на открытом воздухе. Солнечные дни - здесь не редкость даже в ноябре.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Когда Рамадан в Стамбуле?

При планировании поездки в Стамбул весной-летом стоит обратить внимание на приближающиеся даты двух крупнейших мусульманских праздников - Ураза-Байрам и Курбан-Байрам.

Месяц Рамадан в Турции начнется 28 февраля после заката, при этом пост начнется 1 марта;

Рамадан в Стамбуле закончится 30 марта праздником Ураза-Байрам (Ид аль-Фитр);

Курбан-Байрам (Ид аль-адха) в Стамбуле будут отмечать с 6 по 9 июня.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда цветут тюльпаны в Стамбуле?

Обычно тюльпаны в Турции цветут с конца марта по начало мая, но пик цветения приходится на середину весны. Фестиваль тюльпанов в Стамбуле в 2025 году будет проходить весь апрель. Город будет украшен миллионами тюльпанов разных цветов и сортов. Главные площадки фестиваля - это парки Эмирган, Гюльхане и Йылдыз.

Погода в Стамбуле по месяцам

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стамбул в январе

Январь чаще всего самый холодный месяц в году в Стамбуле, средняя температура составляет 8 °C, бывают осадки. На случай дождя в городе огромное количество музеев и галерей. Диапазон температур в январе в среднем колеблется от 4°C до 8°C, но днем бывает и +13˚С.

Стамбул в феврале

Февраль не идеальный месяц для посещения Стамбула, но это шанс насладиться самыми популярными достопримечательностями города с меньшим количеством людей. Чтобы покататься на лыжах, из Стамбула можно съездить в горнолыжный комплекс Улудаг. Диапазон температур в феврале обычно колеблется от 8°C до 10°C.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стамбул в марте

Март прекрасное время для посещения Стамбула, если хочется теплую погоду без толп туристов. Поскольку это не пик сезона, на март можно найти хорошие предложения по размещению и турам. В марте в Стамбуле пройдет 13-й танцевальный фестиваль. Температура воздуха в среднем колеблется от 9°C до 15°C.

Стамбул в апреле

Апрель один из самых лучших месяцев для посещения города. В середине весны в Стамбуле еще больше солнечных дней, чтобы исследовать достопримечательности и посещать местные фестивали, в том числе фестиваль тюльпанов. Международный Стамбульский кинофестиваль в этом году пройдет с 11 по 22 апреля. Ожидаемый диапазон температур: от 11°C до 18°C.

Стамбул в мае

Май еще один идеальный месяц для визита в Стамбул. В это время в городе средняя температура воздуха составляет 20°C (обычно между 17°C до 24°C), что подходит как для осмотра достопримечательностей, так и шопинга. В начале мая в Стамбуле проходит цыганский праздник весны Хыдыреллез, а крупный музыкальный фестиваль Sonar Istanbul пройдет 9-10 мая.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стамбул в июне

Если хочется поехать в Стамбул летом, лучше выбирать июнь. Это подходящий месяц, чтобы отправиться в вечерний круиз по Босфору, а днем можно съездить на один из городских или частных пляжей Стамбула (все они находятся далеко от центра города). Температура воздуха в этом месяце в среднем колеблется от 17 °C ночью до 25 °C днем, но иногда днем бывает действительно жарко. В июне в городе проводят Стамбульский музыкальный фестиваль, а также фестиваль оперы и балета.

Стамбул в июле и августе

Эти месяцы в Стамбуле очень жарко, средняя дневная температура достигает +28°C, ночью опускаясь до +17°C. Довольно часто столбик термометра поднимается до +35°C, при высокой влажности воздуха такой климат с непривычки переносить сложно. В этом году Стамбульский джазовый фестиваль будет проходить с 1 по 18 июля. К августу число туристов в городе растет. В конце месяца в Турции отмечают национальный праздник День Победы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стамбул в сентябре

Если в начале месяца здесь еще по-летнему жарко, к середине-концу сентября температура воздуха начинает снижаться (около +25°C днем, и +17°C ночью). Это прекрасное время для изучения города и посещения мероприятий, например, международной регаты Bosphorus Cup. Стамбульская биеннале пройдет в этом году осенью с конца сентября по конец ноября.

Стамбул в октябре

В октябре волна туристов спадает, при этом погода днем доходит до +19, однако могут быть дожди. В октябре на площадках города проводится джазовый фестиваль Akbank.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стамбул в ноябре

Средняя дневная температура воздуха составляет около +14 °C, но вечера уже холодные. Однако по сравнению с зимой, особенно в первой половине ноября, небо чаще голубое, а световой день длиннее. Каждый ноябрь в Стамбуле проводится марафон и театральный фестиваль.

Стамбул в декабре

Декабрь ветреный, туманный месяц с коротким световым днем. Температура воздуха в среднем составляет +10°C днем и 3-5°C ночью. В декабре Стамбул принимает ежегодный гастрономический фестиваль, а благодаря тому, что в городе много католических церквей, в конце месяца здесь чувствуется атмосфера Рождества.