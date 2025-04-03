В скором времени в России могут возобновить проведение турниров UFC - международной спортивной организации, базирующейся в Лас-Вегасе (США) и проводящей бои по смешанным единоборствам по всему миру.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ряд международных соинвесторов намерены в скором времени вернуть в страну проведение боев в рамках "UFC Россия", сообщил в своем Telegram-канале глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Работаем над возвращением турниров UFC в Россию"

- Кирилл Дмитриев

Работу по развитию индустрии смешанных боевых искусств (MMA) в России и СНГ активно ведут российско-китайский инвестфонд, который создан РФПИ и China Investment Corporation, а также фонд Mubadala Investment Company и UFC, добавил Дмитриев.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что турнир UFC впервые пройдет в Азербайджане: сделка между страной и промоушеном близка к завершению. Турнир должен состояться 21 июня, в случае успешной сделки Азербайджан станет 29-й страной, где проводились или пройдут поединки бойцовской организации.