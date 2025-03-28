Вестник Кавказа

Турецкий суд отказался освободить мэра Стамбула

Турецкий суд отказался освободить мэра Стамбула
© Фото: Arzu Çakır/общественное достояние
Судебные власти Турции сегодня отклонили апелляцию адвокатов с требованием освободить мэра Стамбула Экрема Имамоглу из-под стражи до завершения судебного процесса по делу о коррупции.

Уголовный суд первой инстанции Стамбула сегодня постановил отклонить апелляции адвокатов мэра турецкого мегаполиса Экрема Имамоглу, задержанного по подозрению в коррупции - его содержание под стражей будет продолжено.

Адвокаты опального мэра , представляющие его интересы, утверждают, что расследование в отношении их подзащитного проводилось с нарушением правовых норм. Они планируют подать апелляцию повторно, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Напомним, турецкие силовики в ночь с 18 на 19 марта провели масштабную операцию по борьбе с коррупцией, в рамках которой были задержаны более 100 человек, в том числе мэр крупнейшего в стране мегаполиса Стамбула Экрем Имамоглу. Его арестовали 23 марта. Оппозиционный экс-мэр Стамбула предстанет перед судом 16 июня, сейчас он находится в изоляторе.

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