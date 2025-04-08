Вестник Кавказа

Причал Сухума восстановят российские специалисты

Гагра
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Специалисты из Краснодара к началу высокого летнего сезона приведут в порядок морской причал в столице Абхазии – ранее он был закрыт из-за того, что его признали аварийным.

Краснодарским профессионалам, специализирующимся на строительстве набережных, предстоит большая работа – они займутся реконструкцией причала на сухумской набережной в Абхазии, сообщили в пресс-службе администрации абхазской столицы.

Накануне аварийный объект осмотрела делегация из архитекторов и проектировщиков вместе с и.о. главы города Тимуром Агрба, специалисты пришли к единому мнению: причал следует полностью демонтировать и построить заново, поскольку обветшал не только его настил, но и сама несущая его конструкция, также подрядчикам предстоит провести инженерные изыскания на дне моря, передает Sputnik Абхазия.

Сегодня в Сухуме пройдет заседание Градостроительного совета, участники которого и примут окончательное решение.

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