Это автоматические действия – Кремль о продлении санкций США против РФ

В Кремле высказались о продлении санкций США против РФ. По словам официального спикера Кремля Дмитрия Пескова, действия Белого дома были ожидаемыми и "достаточно автоматическими".
"Вряд ли стоило бы ожидать другого решения, тем более, это достаточно автоматические действия. Мы находимся, наверное, в начале нашего пути по нормализации отношений, по выстраиванию (их) фактически заново. Поэтому никаких завышенных ожиданий здесь у нас не было на этот счёт"
– Дмитрий Песков
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против РФ, которые были введены при экс-главе Белого дома Джо Байдене. Санкции предполагают экономические ограничения в виде блокировки активов, а также меры против иностранных организаций, которые сотрудничают с ВПК России.