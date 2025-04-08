Вестник Кавказа

Это автоматические действия – Кремль о продлении санкций США против РФ

Это автоматические действия – Кремль о продлении санкций США против РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дмитрий Песков озвучил позицию Москвы относительно продления санкций США против РФ. В Кремле заявили, что решение было предсказуемым.

В Кремле высказались о продлении санкций США против РФ. По словам официального спикера Кремля Дмитрия Пескова, действия Белого дома были ожидаемыми и "достаточно автоматическими". 

"Вряд ли стоило бы ожидать другого решения, тем более, это достаточно автоматические действия. Мы находимся, наверное, в начале нашего пути по нормализации отношений, по выстраиванию (их) фактически заново. Поэтому никаких завышенных ожиданий здесь у нас не было на этот счёт"

– Дмитрий Песков 

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против РФ, которые были введены при экс-главе Белого дома Джо Байдене. Санкции предполагают экономические ограничения в виде блокировки активов, а также меры против иностранных организаций, которые сотрудничают с ВПК России. 

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