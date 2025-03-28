Вестник Кавказа

Между Астраханью и Атырау пойдут автобусы

Между Астраханью и Атырау пойдут автобусы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Астрахань и ее побратим - казахстанский Атырау, в скором времени могут запустить автобусное сообщение, это позволит не только развивать оба региона, но и наладить туризм между двумя странами.

В скором времени власти Астраханской области России и Атырауской области Казахстана могут запустить автобусное сообщение между областными центрами, сообщил аким Атырауской области Серик Шапкенов.

"Дорога есть, пункты пропуска мы модернизируем. Нас связывают родственные, дружественные отношения, поэтому люди будут общаться, и этот автобусный маршрут - он необходим"

- Серик Шапкенов

Главное здесь - заинтересованность компаний двух стран, тогда такой маршрут будет нужен и в туристической отрасли, отметил хаким, передает "Интерфакс".

Общая граница между государствами – это еще и возможность укреплять и расширять всестороннее взаимодействие, в том числе и приграничную торговлю, эти вопросы – уже в повестке дня, сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

Напомним, власти двух областей уже подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на укрепление торгово-экономических связей и расширение гуманитарных контактов между регионами.

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