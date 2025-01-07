Вестник Кавказа

Анкара и Тегеран обсудили переговоры по ядерной программе

Аббас Аракчи и Хакан Фидан
© Фото: сайт МИД Турции
Главы МИД Турции и Ирана провели телефонный разговор. В ходе беседы министры затронули тему прошедших на той неделе ирано-американских переговоров.

В понедельник, 14 апреля, состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и Ирана. Об этом сообщил источник в турецком министерстве.

Центральной темой беседы Хакана Фидана и Аббаса Аракчи стала ситуация вокруг иранской ядерной программы. В частности, обсуждались ирано-американские переговоры, прошедшие в конце прошлой недели в Омане. Было подчеркнуто, что они позитивно и конструктивно.

Говоря о встрече с представителями Соединенных Штатов, Аббас Аракчи отметил, что она прошла в спокойной и конструктивной атмосфере. Он также поблагодарил Оман за посредничество в переговорах между странами.

Кроме того, иранский министр подтвердил, что второй раунд ирано-американских переговоров запланирован на 19 апреля.

Напомним, первый раунд переговоров Ирана и США прошел на территории Омана в минувшую субботу. С иранской стороны в них участвовал Аббас Аракчи, а с американской – спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Примерно полтора месяца назад президент США направил письмо властям Ирана, в котором предложил им провести переговоры. В то же время Дональд Трамп пригрозил военными мерами Исламской Республике, если она откажется от дипломатических контактов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1140 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Иран увеличил экспорт газа в Турцию на 30%

Иран увеличил экспорт газа в Турцию на 30%

Азербайджан упрочил позиции поставщика газа в Турцию

Азербайджан упрочил позиции поставщика газа в Турцию

Главы МИД Турции и Ирана сегодня провели телефонный разговор

Главы МИД Турции и Ирана сегодня провели телефонный разговор

Неспокойная Сирия проявила конкуренцию Турции и Ирана

Неспокойная Сирия проявила конкуренцию Турции и Ирана

Временный поверенный в делах посольства Ирана вызван в МИД Турции

Временный поверенный в делах посольства Ирана вызван в МИД Турции

Иран нарастил торговлю со странами Западной Азии

Иран нарастил торговлю со странами Западной Азии

5 подземных городов древности

5 подземных городов древности

Главы МИД Ирана и Турции обсудили обстановку в регионе

Главы МИД Ирана и Турции обсудили обстановку в регионе

10 забытых цивилизаций, сформировавших историю

10 забытых цивилизаций, сформировавших историю

Зачем турецкое телевидение заговорило на фарси? Как на это отреагировали в Иране?

Зачем турецкое телевидение заговорило на фарси? Как на это отреагировали в Иране?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы