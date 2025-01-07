Анкара и Тегеран обсудили переговоры по ядерной программе

Главы МИД Турции и Ирана провели телефонный разговор. В ходе беседы министры затронули тему прошедших на той неделе ирано-американских переговоров.

В понедельник, 14 апреля, состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и Ирана. Об этом сообщил источник в турецком министерстве.

Центральной темой беседы Хакана Фидана и Аббаса Аракчи стала ситуация вокруг иранской ядерной программы. В частности, обсуждались ирано-американские переговоры, прошедшие в конце прошлой недели в Омане. Было подчеркнуто, что они позитивно и конструктивно.

Говоря о встрече с представителями Соединенных Штатов, Аббас Аракчи отметил, что она прошла в спокойной и конструктивной атмосфере. Он также поблагодарил Оман за посредничество в переговорах между странами.

Кроме того, иранский министр подтвердил, что второй раунд ирано-американских переговоров запланирован на 19 апреля.

Напомним, первый раунд переговоров Ирана и США прошел на территории Омана в минувшую субботу. С иранской стороны в них участвовал Аббас Аракчи, а с американской – спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Примерно полтора месяца назад президент США направил письмо властям Ирана, в котором предложил им провести переговоры. В то же время Дональд Трамп пригрозил военными мерами Исламской Республике, если она откажется от дипломатических контактов.