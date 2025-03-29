Сборная России может осенью встретиться с Парагваем

Соперником сборной России по футболу может стать команда Парагвая. Об этом рассказал информированный источник.
Стороны уже обсуждают возможность проведения такой встречи в октябре нынешнего года, передает Sport24.
По его данным, обсуждение находится в активной фазе, а финальное решение должно быть принято ближе к лету. Ожидается, что местом проведения матча будет Москва.
Напомним, в марте сборная России провела встречи с командами Гренады и Замбии. В этих матчах российские футболисты поразили ворота соперников 10 раз. В первом матче подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Гренады со счетом 5:0, а через несколько дней с таким же счетом завершилась встреча с командой Замбии.
В июне соперниками сборной России станут команды Нигерии (6 июня) и Беларуси (10 июня).