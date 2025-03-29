Вестник Кавказа

Сборная России может осенью встретиться с Парагваем

сборная Парагвая по футболу
© Фото: сайт Федерации футбола Парагвая
Российские футболисты могут провести встречу со сборной Парагвая. Предыдущим соперником национальной команды была сборная Замбии.

Соперником сборной России по футболу может стать команда Парагвая. Об этом рассказал информированный источник.

Стороны уже обсуждают возможность проведения такой встречи в октябре нынешнего года, передает Sport24.

По его данным, обсуждение находится в активной фазе, а финальное решение должно быть принято ближе к лету. Ожидается, что местом проведения матча будет Москва.

Напомним, в марте сборная России провела встречи с командами Гренады и Замбии. В этих матчах российские футболисты поразили ворота соперников 10 раз. В первом матче подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Гренады со счетом 5:0, а через несколько дней с таким же счетом завершилась встреча с командой Замбии.

В июне соперниками сборной России станут команды Нигерии (6 июня) и Беларуси (10 июня).

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