Авиационный энергетический форум примет Баку

В Баку пройдет Авиационный энергетический форум. На нем планируется обсудить наиболее актуальные приоритеты отрасли.

Президент национальной авиакомпании Азербайджана AZAL Самир Рзаев сообщил, что в Баку в этом году состоится Авиационный энергетический форум.

В рамках мероприятия планируется обсудить наиболее актуальные приоритеты отрасли. Кроме того, пройдет обмен мнениями по повышению эффективности в авиаотрасли.

Отмечается, что форум пройдет с 13 по 15 мая, на нем соберутся представители свыше 50 государств, более 60 авиакомпаний и порядка 550 зарегистрированных участников.