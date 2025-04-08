Вестник Кавказа

Авиационный энергетический форум примет Баку

Авиационный энергетический форум примет Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Баку пройдет Авиационный энергетический форум. На нем планируется обсудить наиболее актуальные приоритеты отрасли.

Президент национальной авиакомпании Азербайджана AZAL Самир Рзаев сообщил, что в Баку в этом году состоится Авиационный энергетический форум.

В рамках мероприятия планируется обсудить наиболее актуальные приоритеты отрасли. Кроме того, пройдет обмен мнениями по повышению эффективности в авиаотрасли.

Отмечается, что форум пройдет с 13 по 15 мая, на нем соберутся представители свыше 50 государств, более 60 авиакомпаний и порядка 550 зарегистрированных участников.

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