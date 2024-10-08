Вестник Кавказа

Зурабишвили помиловала 12 граждан Грузии

Колючая проволока на голубом небе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии полностью освободили от отбывания наказания дюжину заключенных. Такое решение приняла президент республики.

Президент Грузии решила помиловать 12 человек, отбывающих в настоящее время наказание в пенитенциарных учреждениях. Об этом сказано в администрации главы государства.

Подчеркивается, что Саломе Зурабишвили полностью освободила от отбывания наказания 9 человек, а 2 – уменьшили срок оставшегося заключения.

Кроме того, еще один акт помилования касается гражданина, получившего условный срок.

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