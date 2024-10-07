Вестник Кавказа

Зурабишвили создаст собственное правительство Грузии

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
Граждане Грузии в оставшееся до парламентских выборов время узнают состав переходного правительства, какое организует оппозиция при победе над "Грузинской мечтой". С инициативой озвучить имена премьер-министра и министров уже сейчас выступила президент Саломе Зурабившили.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили рассказала на пресс-конференции о намерении презентовать перед парламентскими выборами поименный список переходного Кабинета министров, который должен быть учрежден нынешней оппозицией при поражении "Грузинской мечты".

Зурабишвили пояснила, что анонс состава переходного правительства необходим для избирательной кампании объединенной оппозиции, поскольку граждане должны знать, каких людей в должностях премьер-министра и глав министерств они получат, если проголосуют против "Грузинской мечты".

"Я намерена представить техническое правительство Грузии. Заказ общества не в том, чтобы политики перераспределяли мандаты на переходном этапе, а в том, чтобы техническое правительство работало над исполнением хартии и вело нас туда, куда мы должны прийти – к дверям Европы"

– Саломе Зурабишвили

В связи с этим президент подчеркнула, что в переходный Кабинет министров не попадут политики и призвала партии, подписавшие хартию объединенной оппозиции не отказываться от ее исполнения после выборов, в особенности при поражении "Грузинской мечты", а выполнить все пункты подписанного документа.

Саломе Зурабишвили вновь пообещала, что если граждане отдадут большинство голосов оппозиционным партиям, те смогут в короткое время восстановить переговоры с Евросоюзом по интеграции Грузии в евроатлантические структуры.

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