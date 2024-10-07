Вестник Кавказа

"Мечта" выиграет выборы в парламент – Кобахидзе

"Мечта" выиграет выборы в парламент – Кобахидзе
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Премьер Грузии и глава избирательного штаба правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе призвал своих соратников и тех, кто поддерживает их, готовиться к победе на выборах в парламент, которые состоятся ровно через две недели.

Парламентские выборы в Грузии пройдут с соблюдением всех правил и приведут к победе правящую "Грузинскую мечту", такой прогноз дал премьер-министр, также возглавляющий избирательный штаб, Ираклий Кобахидзе.

По его словам, народное волеизъявление будет свободным и конкурентным, на данный момент никаких значительных пробелов в их организации не выявлено.

"Я призываю всех подготовиться ко дню выборов: нас – подготовиться к победе на выборах, а оппозицию – к очередному поражению"

– Кобахидзе

Глава правительства Грузии уверен, что оппозиция знает о рейтингах партий: "Мечту" на данный момент поддерживает большинство граждан Грузии – порядка 60%. За радикальную оппозицию готовы проголосовать лишь порядка 20% избирателей.

Премьер выразил убежденность, что на этом фоне оппозиция готовит провокации. Он призвал правоохранителей усилить бдительность в преддверии выборов, которые состоятся 26 октября, и заверил, что на любую провокацию будет дан жесткий ответ.

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