Иванишвили: только "Грузинская мечта" ориентирована на Грузию и грузин

Иванишвили заявил, что мира для Грузии желает только "Грузинская мечта". Оппозиция же, имеющая иностранных спонсоров, сеет хаос и может втянуть Грузию в войну.

Основатель и почетный председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили уверен, что только правящая партия ориентирована на Грузию и мир в стране. Об этом он заявил в Батуми, выступая в рамках предвыборной кампании, передают грузинские СМИ.

"26 октября нам предстоит сделать простой выбор, потому что, помимо всего прочего, уже много раз доказано, что, кроме "Грузинской мечты", в Грузии нет политической силы, ориентированной на свою собственную страну и народ, у которой есть опыт и способность обеспечить стабильность, процветание, мир и экономический рост"

– Иванишвили

Он пояснил, что оппозиция стремится к власти через войну и хаос, а также финансируется из-за рубежа. "Национальное движение" готово открыть второй фронт, расколоть общество.

"С самого начала своей деятельности и по сей день основной целью этого движения было разделение общества и обострение ситуации. Вместе со своими зарубежными партнерами они готовы, как и в 2008 году, втянуть нашу страну в войну, что снова приведет к трагедии"

– Иванишвили

Сможет ли "Грузинская мечта" победить?

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" оценил шансы "Грузинской мечты" на победу на парламентских выборах как крайне высокие. "Судя по всему, у правящей партии есть твердая электоральная основа для того, чтобы получить более 50% голосов. Порой в "Мечте" говорят, что рассчитывают на 2/3 голосов, и такой исход меня не удивит", - прежде всего сказал он.

"Сейчас очевидно, что у "Мечты" будет больше половины голосов на выборах, однако при прогнозах нужно учитывать специфику Грузии. В Грузии за последние две недели перед выборами может измениться очень многое. К примеру, оппозиция планирует устроить грандиозный марш "Грузия выбирает Евросоюз", собирает молодежь. Главный организатор Эка Гигаури была капитаном полиции при главе МВД Вано Мерабишвили, при ком полиция массово нарушала права человека, пытала людей в тюрьмах и убивала невиновных. Гигаури 14 лет возглавляет "Transparency International – Грузия", выполняя задачу прикрытия преступлений Саакашвили и противостояния властям", - сообщил Петре Мамрадзе.

"Сейчас она заявляет, что только при поражении "Грузинской мечты" на выборах Грузию возьмут в Евросоюз. Можно предполагать, что десятки тысяч обманутой молодежи поверят ей, как и представительству ЕС в Грузии (утверждающему, что только закон о прозрачности иностранного влияния мешает евроинтеграции) и проголосуют против "Мечты". Это чистейшая ложь, но молодежь верит. Оппозиция и европейцы ничего не говорят о том, что пока мощные российские базы остаются в Абхазии и Южной Осетии, в том числе стоящие в 30 км от Тбилиси, никто даже рассматривать не будет вступление Грузии в Евросоюз. Я говорил с молодежью и могу подтвердить, что многие верят саакашвилевской оппозиции", - обратил внимание политолог.

"Вполне возможно, что саакашвилевцы устроят какую-либо кровавую провокацию прямо перед выборами. Саакашвили же постоянно требовал, что для политических результатов нужны трупы, и обязательно, чтобы погибали женщины-журналистки, еще лучше – беременные. Этого я и опасаюсь, и предупреждаю всех грузинских граждан: будьте осторожны в преддверии выборов, так как "Единое национальное движение" способно на все. Они не пожалеют своих, чтобы создать картинку на телевидении. Будем, конечно, надеяться, что ничего они сделать не сумеют, страна спокойно доживет до 26 октября и "Мечта" сохранит большинство в парламенте. При всех ошибках, допущенных "Мечтой", она остается наименьшим злом для Грузии и наибольшим благом", - подчеркнул Петре Мамрадзе.

Что будет делать "Грузинская мечта" после победы?

Эксперт выразил уверенность в том, что правящая партия претворит в жизнь свои планы по ликвидации "Единого национального движения" после победы на выборах. "Большой ошибкой было сохранение ЕНД как партии на протяжении этих 12 лет. Напрасно в "Мечте" в свое время постановили, что главной целью партии является – я цитирую буквально – сохранении саакашвилевцев как политической силы. Потом в Грузии шутили многие, что это единственное обещание "Мечты", которое партия и выполнила, и перевыполнила. Сколько лет они говорили, что в 2008 году Саакашвили совершил измену родины и должен понести ответственность, но ничего не делали", - отметил он.

"Теперь Иванишвили говорит, что "Грузинская мечта" запретит ЕНД конституционным путем, параллельно запустит расследование, которое выявит, кто был виноват в той страшной трагедии и преступлении августа 2008 года, и все они по отдельности понесут наказание. Это правильно. По законам Грузии, разумеется, невозможно осуждать какую-то группу людей как группу, осуждать можно только физических лиц по отдельности. Даже если они составили банду и действовали как банда, приговор выносится по отдельности каждому физическому лицу. Будем надеяться, что хотя бы сейчас это сработает", - заключил Петре Мамрадзе.