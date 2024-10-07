Вестник Кавказа

«Грузинская мечта» заявила о вмешательстве Европы в выборы в пользу оппозиции

«Грузинская мечта» заявила о вмешательстве Европы в выборы в пользу оппозиции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Европарламент вмешивается во внутренние дела Грузии и предстоящие выборы, поддерживая оппозиционные силы. С таким заявлением выступила правящая партия.

Недавно принятая резолюция Европарламента – это попытка вмешаться в избирательный процесс Грузии и помочь оппозиционной партии «Единое национальное движение», заявил представитель «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.

«Помимо того, что это является вмешательством во внутренние дела страны, она также является попыткой оказать влияние на выборы в пользу «Национального движения»

- Мамука Мдинарадзе

Накануне депутаты ЕП одобрили резолюцию, где призывали грузинские власти отменить недавно принятые законы – об иноагентах и защите семейных ценностей, и присоединиться к антироссийским санкция.

Со слов политика, эти меры противоречат интересам грузинского народа и экономическому процветанию республики.

Напомним, что выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября.

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