«Грузинская мечта» заявила о вмешательстве Европы в выборы в пользу оппозиции

Европарламент вмешивается во внутренние дела Грузии и предстоящие выборы, поддерживая оппозиционные силы. С таким заявлением выступила правящая партия.

Недавно принятая резолюция Европарламента – это попытка вмешаться в избирательный процесс Грузии и помочь оппозиционной партии «Единое национальное движение», заявил представитель «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.

«Помимо того, что это является вмешательством во внутренние дела страны, она также является попыткой оказать влияние на выборы в пользу «Национального движения»

- Мамука Мдинарадзе

Накануне депутаты ЕП одобрили резолюцию, где призывали грузинские власти отменить недавно принятые законы – об иноагентах и защите семейных ценностей, и присоединиться к антироссийским санкция.

Со слов политика, эти меры противоречат интересам грузинского народа и экономическому процветанию республики.

Напомним, что выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября.