Санкции против России приведут Грузию к обнищанию — Каладзе

Каха Каладзе заявил, что Грузия не будет вводить санкций против России. Он отметил, что введение ограничений приведет к обнищанию страны.

Тбилисский мэр и генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил об отказе Грузии присоединяться к антироссийским ограничениям по требованию резолюции Европарламента.

Глава столицы подчеркнул, что Тбилиси не будет вводить санкции против Москвы, потому что они приведут к разрушению экономики и обнищанию Грузии.

«С одной стороны, конечно, было желание нанести экономический ущерб стране, потому что тогда у народа было бы абсолютно легитимное право требовать ответа от нынешней власти»

- Каха Каладзе

Он рассказал, что народ дал грузинскому народу мандат, чтобы вести страну в правильном направлении — не принимать решений, которые негативно скажутся на развитии Грузии.