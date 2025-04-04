Вестник Кавказа

Турция и США работают над встречей Эрдогана и Трампа

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Анкара и Вашингтон прорабатывают вариант встречи Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа. Переговоры президентов могут состояться в июне.

Турецкое издание Hurriyet со ссылкой на источники рассказало о возможной встрече президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Газета пишет, что Анкара и Вашингтон в настоящее время прорабатывают вариант переговоров лидеров двух стран. Там считают, что встреча может состояться в Белом доме.

Говоря о времени, издание подчеркивает, что, если раньше речь шла о конце апреля или мае, то сегодня акцент делается на июнь.

Ранее телеканал CNN заявлял, что Трамп в мае может совершить визиты в Турцию, Саудовскую Аравию, Катар и Арабские Эмираты. При этом окончательного решения по этому вопросу нет.

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