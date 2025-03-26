Вестник Кавказа

В Турции пройдут первые за три года переговоры России и Украины

В Турции пройдут первые за три года переговоры России и Украины
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министерство национальной обороны Турции объявило о намеченной на 15-16 апреля в Анкаре встрече, посвященной теме обеспечения безопасности в Черном море, которая пройдет при участии делегаций России и Украины.

Во вторник, 16 апреля, в штабе командования Военно-морских сил в Анкаре стартуют двухдневные переговоры по вопросам безопасности судоходства в Черном море, в которых примут участие военные представители зарубежных государств, в том числе России и Украины, сообщили в оборонном ведомстве страны.

"Встреча по вопросам безопасности в Черном море в свете возможного прекращения огня между РФ и Украиной пройдет 15-16 апреля в штабе командования Военно-морских сил Турции… Будет обсуждаться военно-морской аспект военного планирования для поддержания мира в Черном море"

- пресс-служба Минобороны Турции

В переговорах также впервые за три года примут участие представители России и Украины, отметили в турецком оборонном ведомстве, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Türk и на Минобороны Турции.

Темой переговоров станут шаги в направлении "обеспечения безопасности в Черном море в период после вероятной договоренности о прекращении огня между РФ и Украиной".

Также военные представители различных стран обменяются мнениями по военному планированию в морской зоне с целью защиты атмосферы мира в Черном море, - отметили в турецком Минобороны.

Напомним, накануне на полях IV Анталийского дипломатического форума министр иностранных дел России Сергей Лавров с турецким коллегой Хаканом Фиданом обсудили ряд вопросов, в том числе сотрудничество и безопасность. На встрече была дана оценка двусторонним отношениям, также дипломаты обсудили проблемы безопасности судоходства в Черном море, усилия по достижению перемирия в конфликте между Россией и Украиной и вопросы сотрудничества в области энергетики.

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