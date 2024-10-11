Вестник Кавказа

Внешний долг Грузии вырос более чем на $700 млн

Внешний долг Грузии вырос более чем на $700 млн
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нацбанк Грузии опубликовал данные по госдолгу страны. Финансовый регулятор отчитался о росте госдолга на более чем $700 млн.

В Нацбанке Грузии сообщили, что внешний долг страны вырос на $734 млн за последние три месяца минувшего года. 

Сообщается, что общий внешний долг составил порядка $25 млрд, что составляет чуть более 74% от ВВП страны. 

Отметим, что из этой суммы почти $11 млрд относится к финансовым заимствованиям государства, чуть менее $1 млрд – долг нацбанка, более $8 млрд приходится на банки, около $5 млрд – долг частных компаний.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
810 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Правительство Грузии введет пошлины на сахар

Правительство Грузии введет пошлины на сахар

Грузия и ЕС нужны друг другу – Бочоришвили

Грузия и ЕС нужны друг другу – Бочоришвили

ПАСЕ приняла критическую резолюцию по Грузии

ПАСЕ приняла критическую резолюцию по Грузии

Шалва Папуашвили сравнил еврочиновников с коммунистами

Шалва Папуашвили сравнил еврочиновников с коммунистами

Паспорта нового образца начнут выдавать в Грузии с лета

Паспорта нового образца начнут выдавать в Грузии с лета

Грузинский борец стал трехкратным чемпионом Европы

Грузинский борец стал трехкратным чемпионом Европы

Премьер Грузии обвинил иностранные силы в насилии в Тбилиси

Премьер Грузии обвинил иностранные силы в насилии в Тбилиси

Кобахидзе раскритиковал митинг оппозиции в Тбилиси

Кобахидзе раскритиковал митинг оппозиции в Тбилиси

Источники иностранного финансирования прикроют в Грузии

Источники иностранного финансирования прикроют в Грузии

В Грузию пытались ввезти больше 2 кг контрабандного золота

В Грузию пытались ввезти больше 2 кг контрабандного золота

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы