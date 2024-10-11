Внешний долг Грузии вырос более чем на $700 млн

Нацбанк Грузии опубликовал данные по госдолгу страны. Финансовый регулятор отчитался о росте госдолга на более чем $700 млн.

В Нацбанке Грузии сообщили, что внешний долг страны вырос на $734 млн за последние три месяца минувшего года.

Сообщается, что общий внешний долг составил порядка $25 млрд, что составляет чуть более 74% от ВВП страны.

Отметим, что из этой суммы почти $11 млрд относится к финансовым заимствованиям государства, чуть менее $1 млрд – долг нацбанка, более $8 млрд приходится на банки, около $5 млрд – долг частных компаний.