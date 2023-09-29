Внешний госдолг Грузии превысил $9 млрд

Минфин Грузии опубликовал информацию о сумме внешнего государственного долга страны. Впервые она вышла за пределы $9 млрд.
Впервые внешний долг Грузии вышел за отметку в $9 млрд. Точная цифра на конец прошлого месяца - $9,03 млрд, согласно информации Минфина республики.
В августе госдолг Грузии поднялся до $43 млн. Среди основных заимодателей – международные и европейские банки, Франция, Германия и Россия.
За 2024 год долг республики увеличился на $580,7 млн. Сильнее всего страна задолжала Азиатскому банку развития (рост $216 млн).