Россия и Китай сократили товарооборот

Товарооборот России и Китая в первом квартале снизился на 6,6%. Китай с начала года ввез в Россию товаров на $22,7 млрд. Россия в этом году поставила продукцию на $30,4 млрд.

С начала текущего года российско-китайский товарооборот упал по сравнению с прошлогодними показателями, приводит данные главный таможенный комитет Китая.

Отмечается, что товарооборот за первые три месяца снизился на 6,6% и составил чуть более $53,2 млрд. Китай экспортировал в Россию товаров на $22,7 млрд, а Россия в Китай – на $30,4 млрд.

В Комитете подчеркивают, что экспорт китайских товаров в Россию в текущем году сократился на 6,3%, а поставки российской продукции по итогам первого квартала стали меньше на 6,7%.

Стоит добавить, что отдельно в марте Россия и Китай наторговали на $18,4 млрд. При этом Россия импортировала из Китая продукции на $10,6 млрд, а Китай приобрел у России товаров на $7,7 млрд.