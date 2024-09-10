Вестник Кавказа

Россия и Китай сократили товарооборот

Грузоперевозки по железной дороге
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Товарооборот России и Китая в первом квартале снизился на 6,6%. Китай с начала года ввез в Россию товаров на $22,7 млрд. Россия в этом году поставила продукцию на $30,4 млрд.

С начала текущего года российско-китайский товарооборот упал по сравнению с прошлогодними показателями, приводит данные главный таможенный комитет Китая.

Отмечается, что товарооборот за первые три месяца снизился на 6,6% и составил чуть более $53,2 млрд. Китай экспортировал в Россию товаров на $22,7 млрд, а Россия в Китай – на $30,4 млрд.

В Комитете подчеркивают, что экспорт китайских товаров в Россию в текущем году сократился на 6,3%, а поставки российской продукции по итогам первого квартала стали меньше на 6,7%.

Стоит добавить, что отдельно в марте Россия и Китай наторговали на $18,4 млрд. При этом Россия импортировала из Китая продукции на $10,6 млрд, а Китай приобрел у России товаров на $7,7 млрд.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1220 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Руденко: торговые войны еще сильнее сблизят Россию и Китай

Руденко: торговые войны еще сильнее сблизят Россию и Китай

Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в РФ

Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в РФ

Россия, Иран и Китай рассматривают сценарии после СВПД

Россия, Иран и Китай рассматривают сценарии после СВПД

Китай поддержал Россию в переговорах по иранской ядерной программе

Китай поддержал Россию в переговорах по иранской ядерной программе

Россия, Китай и Иран обсудят ядерные вопросы в Москве

Россия, Китай и Иран обсудят ядерные вопросы в Москве

Захарова рассказала о важности визита Си Цзиньпина в Россию

Захарова рассказала о важности визита Си Цзиньпина в Россию

Сергей Лавров и Ван И обсудили иранскую ядерную программу

Сергей Лавров и Ван И обсудили иранскую ядерную программу

Отношения России и Китая развиваются удовлетворительно - Путин

Отношения России и Китая развиваются удовлетворительно - Путин

Путин примет главу МИД Китая в Кремле

Путин примет главу МИД Китая в Кремле

Китай готов поддержать мировую многополярность с Россией

Китай готов поддержать мировую многополярность с Россией

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы