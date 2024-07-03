Вестник Кавказа

Россия и Китай нарастили товарооборот в 2024 году

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Товарооборот России и Китая в 2024 году увеличился почти на 2%. Китай с начала года экспортировал в Россию товаров примерно на $72 млрд, а Россия в Китай – на $86,5 млрд.

Россия и Китай с начала текущего года увеличили товарооборот почти на 2%, общая сумма составила $158,4 млрд, говорится в отчете главного таможенного управления КНР.

Китай за 8 месяцев 2024 года экспортировал в Россию продукции примерно на $72 млрд (+0,4%), а Россия поставила в Китай товаров на $86,5 млрд (+3,2%).

Отмечается, что только в августе Москва и Пекин наторговали на $21,6 млрд: Россия приобрела продукции на $10,2 млрд, а Китай – на $11,4 млрд.

В прошлом году Россия и Китай увеличили товарооборот на 26,3% - до рекордных $240 млрд.

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