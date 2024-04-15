Вестник Кавказа

Грузия и Китай нарастили грузовые авиаперевозки

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиаперевозчик из КНР запустил новый грузовой маршрут в Грузии. Рейсы совершают самолеты Boeing.

Китайская авиакомпания SF Airlines стала совершать больше чартерных грузовых рейсов из Тбилиси в Урумчи и обратно. Об этом рассказали в Агентстве гражданской авиации.

Новый международный грузовой маршрут между двумя этими городами был запущен в июле 2024 года. Полеты выполняют самолеты Boeing B757.

Китайский авиаперевозчик уже получил разрешение на выполнение рейсов с увеличенной частотой.

Напомним, пассажирские рейсы из Урумчи в Тбилиси появились в 2023 году.

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