Грузия и Китай нарастили грузовые авиаперевозки

Авиаперевозчик из КНР запустил новый грузовой маршрут в Грузии. Рейсы совершают самолеты Boeing.

Китайская авиакомпания SF Airlines стала совершать больше чартерных грузовых рейсов из Тбилиси в Урумчи и обратно. Об этом рассказали в Агентстве гражданской авиации.

Новый международный грузовой маршрут между двумя этими городами был запущен в июле 2024 года. Полеты выполняют самолеты Boeing B757.

Китайский авиаперевозчик уже получил разрешение на выполнение рейсов с увеличенной частотой.

Напомним, пассажирские рейсы из Урумчи в Тбилиси появились в 2023 году.